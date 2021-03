XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,80 EUR +0,16% (11.03.2021, 17:43)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (11.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungsriesen Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz Global Investors (AGI), der Vermögensverwalter der Allianz SE, baue seine Palette an nachhaltigen Kapitalanlagen deutlich aus. Von 74 weiteren Publikumsfonds sei die Anlagestrategie derart umgestellt worden, dass sie Nachhaltigkeitsansprüchen genügen würden. Das Thema ESG sei für viele Kunden immer wichtiger, weshalb die Allianz jetzt darauf reagiere. Der Versicherer dürfte davon langfristig profitieren.Die Allianz habe das Ziel, führend im Bereich nachhaltiger Investments zu sein und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben, heiße es. Außerdem verzeichne man bei Nachhaltigkeitsthemen eine wachsende Kundennachfrage. Im neu etablierten Ansatz "Climate Engagement with Outcome" (ergebnisorientiertes Klima-Engagement) fordere und fördere AGI Unternehmen daher beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.Die Nachricht habe kurzfristig keine Auswirkungen auf den Aktienkurs, mittel- bis langfristig sollte der Versicherer aber mehr Kundengelder anziehen und somit mehr Geld verdienen. Unabhängig davon bleibt DER AKTIONÄR bei seiner positiven Einschätzung für die Allianz, so der Experte Thomas Bergmann. (Analyse vom 11.03.2021)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:213,55 EUR 0,00% (11.03.2021, 19:49)