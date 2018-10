Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,48 EUR +1,37% (31.10.2018, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

184,76 EUR +0,95% (31.10.2018, 11:13)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (31.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur von "Der Aktionär", empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu kaufen.Die Rücksetzer der vergangenen Tage würden den meisten Börsianern noch in den Knochen sitzen. Doch nicht alle Titel hätten viel abgeben müssen. Die Allianz habe relative Stärke bewiesen und befinde sich seit dieser Woche wieder im Aufwind. Unterstützung komme auch von einer positiven Analystenstudie.Während der DAX in den letzten Wochen mehr als sieben Prozent verloren habe, seien es bei der Allianz nur 4,5 Prozent gewesen. Damit habe die Aktie einmal mehr ihren defensiven Charakter ausgespielt. Lob komme auch von den Analysten. So habe J.P. Morgan vor den Quartalszahlen am Freitag, dem 9. November, die Einstufung auf "übergewichten" mit Kursziel 219,00 Euro belassen. Analyst Michael Huttner sehe derzeit eine gute Kaufchance.In der Tat könnte mit den Quartalszahlen ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben werden. Zudem finde am 30. November der Investorentag statt. Hier werde erwartet, dass der Vorstand weitere Details zur aktuellen Strategie vorstelle. Schon jetzt sei bekannt gegeben worden, dass man im Bereich Asset Management zukaufen möchte."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Allianz-Aktie und hat ein Kursziel von 235 Euro ausgegeben, so Fabian Strebin in einer aktuellen Aktienanalyse. Ein Stopp sei bei 170,00 Euro platziert worden. (Analyse vom 31.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link