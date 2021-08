XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (12.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz droht Ärger in den USA - AktienanalyseDem Versicherungskonzern Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) droht Ärger in den USA, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dort habe das Justizministerium angesichts der Allianz-Hedgefonds, die im vergangenen Jahr massive Verluste erlitten hätten, eine Untersuchung eingeleitet - was den Vorstand dazu veranlasst habe, in diesem Zusammenhang vor erheblichen Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse zu warnen. Es sei jedoch derzeit weder möglich, den Ausgang der Untersuchungen sowie der anhängigen Gerichtsverfahren vorherzusagen, noch den entsprechenden Zeitpunkt dafür einzuschätzen. In Medienberichten sei aber von rund sechs Mrd. Dollar die Rede.Inzwischen hätten sich die Wogen wieder ein wenig geglättet. Dazu hätten auch die starken Halbjahreszahlen beigetragen. Der Versicherer werde nach einem überraschend hohen Gewinnsprung im zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Der operative Gewinn dürfte in der oberen Hälfte der Zielspanne von elf Mrd. bis 13 Mrd. Euro liegen. Im zweiten Quartal habe die Allianz trotz höherer Schäden durch Naturkatastrophen ein operatives Ergebnis von 3,3 Mrd. Euro erzielt und damit rund 29 Prozent mehr als im coronageprägten Vorjahreszeitraum und mehr als von Analysten erwartet. Während sich die Schaden- und Unfallsparte etwa wie erwartet erholt habe, hätten die Lebens- und Krankenversicherung und das Fondsgeschäft mehr abgeworfen, als Analysten im Schnitt errechnet hätten. Der Konzernumsatz habe um elf Prozent auf 34,3 Mrd. Euro zugelegt.Der auf die Aktionäre entfallende Quartalsüberschuss sei um 46 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro gewachsen und habe damit ebenfalls die Prognosen von Branchenexperten übertroffen. Damit nicht genug: Die Allianz habe angekündigt, für bis zu 750 Mio. Euro eigene Aktien von Anlegern zurückzukaufen. Das Rückkaufprogramm soll noch im August starten und spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2021)