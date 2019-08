Börsenplätze Allianz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

201,00 EUR +0,92% (08.08.2019, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

201,10 EUR +0,07% (08.08.2019, 16:41)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz sei über die Tochter Allianz Global Investor (AGI) größter Einzelaktionär der Beleuchtungsherstellers OSRAM, für den ein Übernahmeangebot vorliege. AGI wolle aber das Angebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle nicht akzeptieren und habe deshalb ein "Nein" angedroht. Die Folgen spüre eher OSRAM als der Münchner Versicherer selbst.OSRAM sei in Schwierigkeiten, weil die Verkaufszahlen der zwei Hauptkundengruppen Autoindustrie und Smartphonehersteller sinken würden - und damit auch der Bedarf an Auto- und Displaybeleuchtung. Das Münchner Traditionsunternehmen schreibe seit drei Quartalen Verluste.AGI halte jedoch den von den US-Investoren gebotenen Preis von 35 Euro pro Aktie für zu niedrig. Und außerdem werfe die Allianz-Tochter dem OSRAM-Management mangelndes Vertrauen ins eigene Unternehmen vor. Bain Capital und Carlyle hätten es am Donnerstag vorgezogen, sich nicht zu äußern. "Wir kommentieren das zum jetzigen Zeitpunkt nicht", habe ein Sprecher erklärt.Derzeit sei unbekannt, ob Bain Capital und Carlyle über eine Erhöhung ihres Angebots nachdenken würden. Dazu wären jedenfalls Verhandlungen mit den finanzierenden Banken erforderlich. 35 Euro je Aktie würden einen Gesamtkaufpreis von knapp 3,4 Milliarden Euro bedeuten. Bain Capital und Carlyle würden 2,6 Milliarden Euro eigenes Geld ausgeben wollen, der Rest solle auf Kredit finanziert werden.Sollte das Angebot für OSRAM nicht angehoben werden, dürfte AGI bei seinem Veto bleiben. Dann dürfte aber auch die Übernahme scheitern. Die Auswirkungen für den Allianz-Konzern sind als gering einzustufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link