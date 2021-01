Börsenplätze Allianz-Aktie:



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (25.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versicherungssektor die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zu kaufen.Sack beobachte derzeit acht europäische Versicherungsunternehmen und die US-amerikanische Travelers. Neben den vier deutschen Werten Allianz, Munich Re, Talanx, Hannover Rück würden zwei Schweizer Werte (Zurich, Swiss Re) sowie die französische AXA und die italienische Generali die Peergroup komplettieren. Während Allianz, AXA, Generali, Zurich und Travelers einen starken Fokus auf das Erstversicherungsgeschäft hätten, liege der Schwerpunkt bei Hannover Rück und Swiss Re eindeutig auf den Rückversicherungsaktivitäten. Munich Re wie Talanx würden sowohl über bedeutende Rück- als auch Erstversicherungssparten verfügen. Dabei werde bei der Munich Re das Erstversicherungsgeschäft von der ERGO-Gruppe gesteuert, während der Talanx-Konzern aus Hannover über seine Erstversicherungsaktivitäten mit zahlreichen Marken (u.a. HDI) hinaus eine nennenswerte Beteiligung (>50%) an der Hannover Rück halte.Die Corona-Pandemie habe zu erheblichen Belastungen der Versicherungswirtschaft geführt. Allein bei den von Sack beobachteten europäischen Versicherern hätten sich die Covid-19-Belastungen in 2020 bisher auf insgesamt mehr als EUR 9 Mrd. summiert. Während bei den meisten Versicherungen die geschätzten Belastungen und Rückstellungen per 30.09.2020 ausgewiesen worden seien, hätten AXA und Zurich geschätzte Belastungen für das gesamte Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der Analyst gehe davon aus, dass in den vorliegenden Belastungsschätzungen bereits der Großteil für 2020 berücksichtigt worden sei, und in Q4 lediglich Adjustierungen vorgenommen würden.In der Rückversicherung Schaden/Unfall hätten sich per 30.09.2020 die geschätzten Covid-19-Schäden und Rückstellungen auf rund EUR 5,7 Mrd. addiert, die hauptsächlich die Rückversicherer Munich Re (EUR 2,1 Mrd.), Swiss Re (EUR 1,3 Mrd.) und Hannover Rück (EUR 700 Mio.) betroffen hätten. Auch im Erstversicherungsgeschäft sei es in der Sparte Schaden/Unfall zu vergleichsweise hohen Schadenverläufen gekommen, wie sich beispielsweise an den Zahlen der Allianz ablesen lasse. So sei die Gesamtbelastung aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von EUR 1,3 Mrd. komplett auf die Sachversicherungssparte entfallen.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Allianz-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 192,00. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Allianz SE": Keine vorhanden.