Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

223,60 EUR -1,06% (14.02.2022, 18:27)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

223,10 EUR -2,81% (14.02.2022, 17:38)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz habe erneut auf dem Markt zugeschlagen und sich weiter verstärkt. Sie übernehme den griechischen Versicherer European Reliance und baue damit ihr Geschäft in Griechenland aus. Dass die Aktie zum Wochenauftakt an Boden verliere, habe jedoch andere gewichtige Gründe.Wie der Münchner Konzern am Freitagabend mitgeteilt habe, zahle er insgesamt 207 Mio. Euro für die European Reliance General Insurance Company, den Angaben zufolge größten unabhängigen Versicherer in Griechenland. Den Plänen zufolge solle das Unternehmen mit Allianz' eigenem Versicherungsgeschäft Allianz Hellas verschmolzen werden, beide zusammen seien dann der größte Sachversicherer in Griechenland und bei Lebens- und Krankenversicherung die Nummer 5 im griechischen Markt. European Reliance allein habe 2020 ein Bruttoprämienvolumen von 223 Mio. Euro, ein Netzwerk von 110 Vertriebsniederlassungen und 5.667 Versicherungsvertretern.Chef des verschmolzenen Unternehmens solle Christos Georgakopoulos werden, CEO von European Reliance. Laut European Reliance sei Georgakopoulos der größte Anteilseigner des Versicherers mit einer Beteiligung von 27%, gefolgt von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die 15,5% halte. Rund 58% der Anteile an European Reliance würden von Mitarbeitern oder Partnern gehalten, gut 13% von institutionellen Investoren.Die Übernahme erscheine sinnvoll, gehe jedoch im aktuellen Umfeld völlig unter. Immerhin habe sich der Kurs im Tagesverlauf etwas erholen önnen. Es gebe allerdings keinen Grund, in Panik zu verfallen und die Allianz-Aktie zu verkaufen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link