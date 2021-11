Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

202,90 EUR -1,27% (19.11.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

202,75 EUR -0,98% (19.11.2021, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (20.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte mache sich angesichts der Entwicklungen in der Coronakrise große Sorgen um die Banken- und Anlagebranche. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters warne der Top-Manager davor, dass das Finanzsystem "wieder gefährlicher" werde. Private Investoren seien in dieser Phase ein Segen für den Versicherer.Bei den Bewertungen in der Technologiebranche und der Autoindustrie lasse sich mit Recht von "irrationaler Übertreibung" sprechen, so Bäte auf einer Branchenkonferenz der Ratingagentur S&P Global am Donnerstag. Hinzu kämen "Unfälle" wie die Pleite des Lieferketten-Finanzierers Greensill und des Hedgefonds Archegos.Für eine schlechte Entscheidung halte Bäte die Entscheidung der Aufseher, die Zügel in der Bankenregulierung während der Corona-Krise zu lockern. "Alle Warnlampen im Risikomanagement leuchten rot", werde Bäte von Reuters zitiert. Banken seien schlechter mit Kapital ausgestattet und in Krisen viel verwundbarer als die Versicherungsbranche.An der EU-Versicherungsaufsicht EIOPA habe der Allianz-Chef wegen deren Umgang mit der Branche in der Corona-Krise kein gutes Haar lassen. Die damalige Forderung der Behörde, keine Dividenden zu zahlen und Aktienrückkäufe zu stoppen, sei "ein Desaster für unsere Branche gewesen und darf sich nicht wiederholen", so Bäte.Die Allianz sei trotz der Stolpersteine, die die Behörden ausgelegt hatten, gut durch die Corona-Krise gekommen. Der Münchner Konzern habe auch die zahlreichen Naturkatastrophen in diesem Jahr gut weggesteckt. Zweifellos würde eine Korrektur am Markt auch die Allianz treffen, doch wäre sie in diesem Fall wegen ihrer hohen Dividendenrendite nicht so anfällig für eine solche. "Der Aktionär" habe die Allianz-Aktie jüngst wieder zum Kauf empfohlen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.