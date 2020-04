Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

159,78 EUR +2,58% (27.04.2020, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

159,62 EUR +0,45% (27.04.2020, 12:49)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (27.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Seit rund zwei Jahren sollten sich die Verhandlungen zwischen der Allianz und der spanischen Bank BBVA über eine Zusammenarbeit nun schon hinziehen. Die Spanier seien auf der Suche nach einem globalen Partner für das Sachversicherungsgeschäft. Laut der spanischen Zeitung Cinco Dias stehe ein Deal kurz vor dem Abschluss.Die spanische Zeitung berufe sich auf Personen, die nicht namentlich würden genannt werden wollen. Es heiße, dass die Allianz mehr als 50 Prozent am Non-Life-Versicherungsgeschäft übernehmen solle. Der Münchner Versicherer würde so Zugang zu mehr als 2.000 Niederlassungen erhalten. Zu Beginn der Verhandlungen habe der Preis für so einen Deal angeblich bei etwa einer Milliarde Euro gelegen.Ein Sprecher der Allianz habe die Gerüchte nicht kommentieren wollen. Doch erscheine eine Vollzugsmeldung nicht unwahrscheinlich, nachdem sich mehrere Konkurrenten der Allianz aus dem Bieterwettkampf zurückgezogen haben sollten.Die Allianz habe auf jeden Fall die Mittel, einen solchen Abschluss zu stemmen. Er erscheine auch auf den ersten Blick als strategisch sinnvoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.