XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

199,18 EUR -1,37% (09.08.2019, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

199,26 EUR -1,09% (09.08.2019, 16:46)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (09.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz: Starkes Wachstum bei Lebens- und Krankenversicherungen - AktienanalyseNach einem guten Start in das laufende Jahr konnte Europas größter Versicherungskonzern Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) auch im zweiten Quartal sein Wachstum fortsetzen und so manche Analystenschätzung übertreffen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Gesamtumsatz um 6,1% auf 33,2 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis sei um 5,4% auf 3,2 Mrd. Euro geklettert. Die Allianz habe somit in den ersten sechs Monaten bereits mehr als die Hälfte des prognostizierten Gesamtjahresgewinns erwirtschaften können. Das Ergebnis pro Aktie liege nach dem Halbjahr bei 9,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum sei dies ein Plus von über 10%. Vorstandschef Oliver Bäte äußere sich im Rahmen der Vorstellung der Zahlen optimistisch für das weitere Jahr und gehe davon aus, dass der Versicherungsriese die Jahresziele erreiche.Verantwortlich für dieses gute Ergebnis sei überraschenderweise das Geschäft mit Lebensversicherungen. So sei das Neukundengeschäft um 8,5% gewachsen - vor allem in Deutschland und den USA habe eine hohe Nachfrage nach den Versicherungen geherrscht. Ebenfalls Positives gebe es aus dem Asset Management zu vermelden. Der Vermögensverwaltung mit den beiden Fondsgesellschaften Pimco und Allianz Global Investors seien von April bis Juni 20,3 Mrd. Euro neue Gelder zu geflossen. Das gesamte verwaltete Vermögen sei dadurch auf 2,2 Mrd. Euro gestiegen und habe ein Allzeithoch erreicht.Seit Mitte Februar laufe ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. Bis zum 30. Juni seien rund 6,2 Mio. Aktien erworben worden. Auf Basis des aktuellen Kurses sei somit nahezu das ganze Programm ausgeschöpft. Ob und wann es weitere Rückkäufe geben werde, sei fraglich. Vor weiteren Aktienkäufen wolle der Vorstand erst nach neuen Übernahmezielen Ausschau halten und Möglichkeiten für anorganisches Wachstum prüfen.Trotz des schwierigen Marktumfeldes für Versicherer entwickle sich das Geschäft der Allianz sehr erfreulich. Die Analysten der DZ BANK denken, dass mögliche Akquisitionen in den nächsten Monaten für weiteres Wachstum sorgen könnten. Zudem könnten mit dem zukünftigen Direktversicherer neue Kundengruppen gewonnen werden, auch wenn dies anfangs das Konzernergebnis belasten dürfte. Risiken sähen die Analysten vor allem in der wieder lockerer werdenden Geldpolitik der großen Notenbanken. Ein noch niedrigeres Zinsniveau könnte sich negativ auf die Finanzergebnisse auswirken. (Veröffentlicht am 09.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: