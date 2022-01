Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (27.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell von Mittwochabend würden einen großen Interpretationsspielraum lassen. Sicher sei aber, dass die Notenbank 2022 an der Zinsschraube drehen werde. Die Frage sei nur, wie oft. Die zinssensitiven Aktien, allen voran Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002) und Allianz, würden zum Angriff blasen.Beide Versicherer hätten im Laufe des heutigen Handelstages jeweils ein neues 52-Wochen-Hoch markiert und damit ein starkes Kaufsignal geliefert.Sollten die Versicherer auch die Hochs von Februar 2020 meistern, könnte der Aufschwung zusätzliche Dynamik bekommen. Bei der Munich Re liege dieses Zwischenhoch bei 284 Euro, also gerade einmal vier Euro weg. Im Anschluss wäre Platz bis zu den horizontalen Widerständen knapp oberhalb von Euro respektive 320 Euro.Die Aktien von Munich Re und Allianz gehören in jedes langfristig ausgerichtete Depot, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: