ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (12.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) von 190 auf 200 Euro.Die Q3/2021-Zahlen des Münchner Konzerns seien hervorragend und von operativer Stärke geprägt gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch erhöhte Schadenbelastungen aus den verheerenden Naturkatastrophen hätten gut verdaut werden können. Positiv werte er zudem das mittlerweile abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von 750 Mio. Euro. Aktuell einziger Wermutstropfen bleibe die Ungewissheit bezüglich Dauer und Ausgang der Verfahren in den USA um die Structured Alpha Fonds, die sich bremsend auf die Aktienkursentwicklung auswirke. Das erneute Anheben des Vorstandsausblickes für das operative Ergebnis veranlasse Sack ebenfalls zu einer Prognoseanhebung, ohne jedoch mögliche finanzielle Belastungen aus der Hedgefonds-Thematik einzupreisen.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse Halteempfehlung für die Allianz-Aktie und hebt das Kursziel von 190 auf 200 Euro an. (Analyse vom 12.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Allianz-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Allianz SE": Keine vorhanden.Börsenplätze Allianz-Aktie: