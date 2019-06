Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Allianz-Aktie sei diese Woche weiter in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 216,20 Euro gestiegen. Nur ein einziger Analyst rate derzeit zum Verkauf der Aktie - und habe seine Empfehlung gegen den Trend am Freitag bestätigt. Zu einer ähnlichen Aktie äußere sich der Finanzprofi dagegen optimistisch.Kamran Hossain vom Analysehaus RBC bleibe dabei: Die Allianz sei für ihn überbewertet. Er rate zum Verkauf, Kursziel: 200 Euro. Erst im Mai habe sich Hossain für seinen Arbeitgeber erstmals zur Allianz geäußert. Damals habe der Kurs bei knapp 200 Euro gelegen, das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 217 Euro. Inzwischen notiere die Aktie bei 212 Euro. Der Analystenkonsens sei auf 221 Euro gestiegen. Hossain begründe seine pessimistische Haltung damit, dass die Aktie über dem europäischen Branchendurchschnitt notiere und daher kaum Potenzial habe. Die starke Geschäftsentwicklung des Versicherers sei bereits im Kurs eingepreist.Hossain empfehle ein anderes DAX-Mitglied: Munich Re (Ziel: 235 Euro). Der Rückversicherer werde voraussichtlich von neuen Ausschlussregeln im Umgang mit Schäden durch Cyber-Kriminalität profitieren. Munich Re könne in diesem Bereich wachsen.Laut Bloomberg-Datenbank würden bei der Allianz derzeit 22 Analysten zum Kauf, acht zum Halten und nur Hossain zum Verkauf raten. Die Commerzbank habe am Freitag ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 245 Euro bestätigt. Bereits am Donnerstag habe J.P. Morgan zum Übergewichten geraten und das Ziel von 222 auf 223 Euro angehoben. Die Münchener würden davon profitieren, dass sich die Prämien im Groß- und Firmenkundengeschäft festigen würden.Investierte Anleger bleiben dabei, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zu der Allianz-Aktie. Die Allianz sei Teil des Aktien-Musterdepots des "Aktionär".Munich Re sei derzeit im Hebel-Musterdepot vertreten und die Aktie bereits seit 2016 eine laufende Empfehlung. "Der Aktionär" empfehle in seiner neuen Ausgabe, den Stopp nachzuziehen. (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link