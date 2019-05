Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,05 EUR -1,48% (23.05.2019, 12:17)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (23.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz: Operative Ertragslage und Kapitalstärke als Kaufargumente - AktienanalyseDie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat dank geringerer Schäden im ersten Quartal mehr verdient als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das operative Ergebnis sei um 7,5 Prozent auf 3,0 Mrd. Euro geklettert. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit knapp 2,9 Mrd. Euro gerechnet. Auch der Umsatz sei zum Jahresauftakt überraschend stark um neun Prozent auf 40,3 Mrd. Euro gestiegen. Das Unternehmen sehe sich daher auf einem guten Weg, die Ziele für 2019 zu erreichen. Der Versicherer strebe für das laufende Jahr ein operatives Ergebnis von elf bis zwölf Mrd. Euro an.Die NordLB halte es für möglich, dass die Allianz nach dem guten Jahresauftakt am Ende sogar darüber landen könnte und habe unter anderem deshalb die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel für die Papiere von 210 auf 220 Euro angehoben. Andere Häuser hätten sich ähnlich optimistisch geäußert und dabei zudem auf die Schaden-Kosten-Quote verwiesen. Diese sei zuletzt von 94,8 auf 93,7 Prozent und damit ebenfalls deutlicher als erwartet gesunken. Aber nicht nur die operative Ertragslage, auch die Kapitalstärke des Konzerns gelte als Kaufargument.Die Allianz sitze auf einem dreistelligen Milliardenvermögen. Überschusskapital werde daher eingesetzt oder an die Aktionäre in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen zurückgegeben. Kein Wunder, dass selbst die pessimistischsten Analysten Kursziele von 200 Euro nennen würden (aktuell 201,28 Euro). (Ausgabe 20/2019)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:200,15 EUR -1,36% (23.05.2019, 12:02)