Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,20 EUR -0,12% (17.10.2019, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

213,65 EUR (16.10.2019)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 92 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von rund 673 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2018 erwirtschafteten über 142.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 131 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,5 Milliarden Euro. (17.10.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz: Neuer Rücklauf? - ChartanalyseDie Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnten seit dem Verlaufstief am 08. Oktober bei 204,80 EUR fast ohne Unterbrechung bis auf 214,85 EUR, dem Vortageshoch, ansteigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht..Im Bereich von 215,00 EUR befinde sich ein Widerstand, an welchem die Aktien bereits am 01. Oktober abgeprallt seien. Ob diesmal ein Durchbruch nach oben über diesen Widerstand hinaus gelinge, bleibe abzuwarten. Am Vortag habe sich eine schwarze Tageskerze gebildet, die nach einem langen Kursanstieg auf Schwäche hindeute.Ausblick: Die Aktien der Allianz hätten an den vorherigen Handelstagen Stärke gezeigt, könnten nun aber vor einem erneuten Kursrückgang stehen.Die Short-Szenarien: Die Bullen könnten die Aktien der Allianz nicht mehr über den Widerstand im Bereich von 215,00 EUR treiben. In der Folge dürfte dann wohl ein erneuter Kursrücklauf bis zunächst 212,00 EUR erfolgen. Gehe es tiefer, dürften die Bären die Titel höchstwahrscheinlich bis zur Unterstützungszone im Bereich von 205,00 EUR nach unten drücken. In diesem Bereich könnten sich die Titel dann fangen und einen Boden bilden, der dann als Sprungbrett für einen erneuten Hochlauf dienen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: