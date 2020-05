Börsenplätze Allianz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:

170,10 EUR +0,71% (28.05.2020, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,42 EUR +0,57% (28.05.2020, 10:55)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Zwei von Europas größten Assekuranzkonzernen wollen sich von milliardenchweren Lebenversicherungaktiva trennen. Einer davon sei die Allianz. Es gehe darum, regulatorisches Kapital freizusetzen, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wie Bloomberg unter Berufung auf gut informierte Kreisen berichte, wolle der Münchner Versicherungsriese Vermögenswerte von bis zu 9 Mrd. Euro abzustoßen, u.a. in Italien. Demnach sei die US-Investmentbank Morgan Stanley mit der Durchsicht des Portfolios betraut worden.Die Allianz habe ihr europäisches Lebensversicherungsgeschäft einer Überprüfung unterzogen. Ein potenzieller Verkauf könnte dem Versicherer rund 500 Mio. Euro die Kasse spülen, so Kreise. Eine Veräußerung könnte der Allianz helfen, inmitten der Coronavirus-Krise regulatorisches Kapital freizusetzen.Der italienische Konkurrent Generali wolle dem Bericht nach den Verkauf eines französischen Lebensversicherungs-Portfolios vorantreiben. Das Geschäft mit der Zeichnung von Lebensversicherungs-Policen sei kapitalintensiv und habe bereits Akteure wie die AXA bewogen, Pakete alter Verträge abzustoßen. Käufer seien Firmen, die sich auf die Abwicklung eben solcher Portfolios spezialisiert hätten, wie Phoenix Group, Athora Holding oder Eurovita. Eine endgültige Entscheidung bei der Allianz stehe laut Bloomberg noch aus.Die Pläne der Allianz seien nachvollziehbar und kaufmännisch sinnvoll. Dies sei aber nur eine kleine Nebenbaustelle. Wichtiger sei es u.a. die Industrieversicherung gut durch die Krise zu steuern. Die Allianz-Aktie mache zurzeit wieder Laune, habe sie den Dividendenabschlag vom 7. Mai mehr als hereingeholt und den Widerstand bei 170 Euro in der Mangel, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link