Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 754 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO fast 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern wolle mit einem Tabu brechen und künftig Policen mit Beitragsgarantie abschaffen. Die Allianz kapituliere damit vor den Niedrigzinsen, die so noch lange bestehen dürften. Doch die Nachricht müsse nichts Schlechtes bedeuten, vielmehr könnte der Konzern seine Kapitalstärke noch besser ausspielen.Ab Anfang 2021 wolle die Allianz bei Neuverträgen seines zentralen Vorsorgeprodukts "Perspektive" standardmäßig eine Garantie von mindestens 90 Prozent der eingezahlten Beiträge anbieten, statt bislang von 100 Prozent, wie der Konzern am Dienstag bekannt gegeben habe. Dafür sollten Versicherte auf eine höhere Rendite hoffen können. Bei anderen Produkten gebe es bereits unterschiedlich hohe Beitragsgarantien. Die Kunden sollten künftig zwischen einem Garantieniveau von 90, 80 und 60 Prozent wählen können."Zwei Drittel der Kunden sind bereit, in der Niedrigzinsphase für höhere Renditen auf einen Teil der Garantien zu verzichten", habe Allianz-Leben-Vorstandschef Andreas Wimmer der "Deutschen Presse-Agentur" gesagt. Das hätten kürzlich in zwei Wellen durchgeführte Befragungen von etwa 1.700 bzw. 1.000 Kunden gezeigt. "Viele Kunden sehen den Zusammenhang von Rendite und Garantie differenzierter in Zeiten, in denen sie für ihr Erspartes kaum noch Zinsen oder teilweise Negativzinsen bekommen." Laut dem Unternehmen hätten Angebote mit neuen Garantien und Risikoprodukte inzwischen einen Anteil von 93 Prozent am Neugeschäft.Der Lebensversicherer gehe den einzig richtigen Schritt. Ein Garantiezins von unter einem Prozent locke heutzutage kaum einen Kunden hinter dem Ofen hervor. Künftig könne die Allianz mit einer offensiveren Anlagepolitik fahren und dabei auf das gewaltige Sicherungsvermögen, das in Krisenzeiten als Stabilisator wirke, vertrauen. Dies sollte neue Kunden anlocken und zu mehr Neugeschäft führen. Am Ende wird der Konzern und damit die Allianz-Aktie von dieser Entwicklung profitieren, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: