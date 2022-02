Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) ein langfristiges Basisinvestment.Ein Rechtsstreit in den USA komme den Versicherungskonzern Allianz teuer zu stehen. Der DAX -Konzern habe für erwartete Vergleiche mit Großanlegern seiner Tochter Allianz Global Investors (AGI) und Blick auf Gespräche mit US-Behörden 3,7 Milliarden Euro zurückgelegt, wie er am Donnerstagabend in München mitgeteilt habe.Unter dem Strich habe Allianz im abgelaufenen Jahr noch rund 6,6 Milliarden Euro verdient, drei Prozent weniger als in dem von Corona-Folgen belasteten Vorjahr. Analysten hätten überwiegend erst später mit einer solchen Rückstellung gerechnet, seien aber vielfach von einer höheren Belastung ausgegangen.Mehrere Investoren hätten Allianz in den USA wegen Verlusten verklagt, für die sie die Fondstochter AGI verantwortlich machen würden. Das US-Justizministerium und die Wertpapieraufsicht SEC hätten sich in die Angelegenheit eingeschaltet.Die Vorwürfe würden darauf hinaus laufen, dass die Fondsmanager die eigenen Richtlinien nicht eingehalten und nicht angemessen auf die Marktentwicklung in der frühen Phase der Corona-Pandemie reagiert hätten. Dies solle wiederum die hohen Verluste der Investoren verursacht haben.Für den "Aktionär" bleibt Allianz ein langfristiges Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link