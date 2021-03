Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern mache sich große Sorgen um die Zukunft. Nachdem CEO Oliver Bäte jüngst vor dem Platzen einer Spekulationsblase an den Aktienmärkten gewarnt habe, sorge man sich jetzt vor weiteren Pandemien, die jederzeit auftreten könnten. Deshalb habe die Allianz Europas Regierungen zur Erarbeitung eines gemeinsamen Plans aufgefordert, der sicherstellen solle, dass Verluste von Unternehmen bei künftigen Virus-Krisen zumindest teilweise abgedeckt seien.Vorstand Klaus-Peter Röhler habe in einem Bloomberg-Interview einen europäischen Rahmen mit Mindeststandards vorgeschlagen. Er habe mit Blick auf die recht enge Verzahnung der Volkswirtschaften erklärt, dass z.B. Mindesthöhen für Pandemie-Absicherungen geregelt werden könnten. "Die Umsetzung muss dann aber auf nationaler Ebene passieren, weil die Rahmenbedingung in jedem Land anders sind. So gibt es beispielsweise mancherorts ein Kurzarbeitergeld, anderswo aber nicht."Die Sache sei dringlich. Im Moment kämpfe die Politik zwar mit der Coronakrise, sie dürfe dabei allerdings nicht aus den Augen verlieren, "dass es auch ein Morgen gibt und die nächste Pandemie jederzeit auftreten kann", so Röhler.Die Allianz schlage eine europaweite Kooperation von Staaten und Versicherern vor. Eine erhebliche staatliche Beteiligung sei nötig, damit die Beiträge für Firmen bezahlbar bleiben würden. "Der Staat könnte die Einzahlungen bezuschussen, etwa durch steuerliche Absetzungsmöglichkeiten, oder er könnte die Auszahlungen durch eigene Gelder aufstocken", habe Röhler gesagt. Die Versicherer würden sich um die Auszahlung der Gelder kümmern.Die Allianz plädiere zudem für verpflichtende Einzahlungen der Unternehmen in das System, weil man dadurch einen Flickenteppich vermeide. Außerdem wären die Beiträge niedriger, wenn sich alle beteiligen würden.Die Herausforderungen für Versicherer würden in Zukunft nicht weniger, deshalb sei der Vorstoß aus Sicht der Aktionäre gerechtfertigt. Unabhängig davon gebe es zurzeit wenig Anlass zur Beschwerde. Die Allianz-Aktie bleibe ein Basisinvestment und stärkere Rücksetzer sollten zum Einstieg genutzt werden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: