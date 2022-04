XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

216,70 EUR -1,14% (25.04.2022, 09:17)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (25.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Bullischer Fehlausbruch droht - AktienanalyseDie Kursverluste vom Freitag kommen für Trader und Aktionäre in der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wie aus der Veröffentlichung " dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem der Kurs lange Zeit unterhalb von 220 EUR konsolidiert habe, sei in der letzten Woche endlich der Ausbruch nach oben gelungen. Damit habe die Aktie die Chance auf eine kurzfristige Kaufwelle gehabt, Anschlusskäufe seien am Freitag aber nicht nur ausgeblieben, sondern die Kurse seien auch wieder unter 220 EUR zurückgefallen. Jetzt drohe ein bullischer Fehlausbruch mit den entsprechenden Folgen.Gänzlich chancenlos seien die Käufer in der Allianz-Aktie natürlich nicht. Wolle man jedoch weitere Kursverluste verhindern, sollte der Kurs schnell und nachhaltig über 220 EUR ansteigen. Sofern dies gelinge, könnten die Kurse in den nächsten Tagen weiter in Richtung 230-232,50 EUR ansteigen, wo man auf die nächsten Widerstände treffe. Unterhalb von 220 EUR bestehe momentan jedoch die Gefahr eines bullischen Fehlausbruchs. Mit einem solchen könnten die Kurse in den nächsten Tagen wieder auf 211,75 EUR einbrechen. Hier stünde dann eine neue Entscheidung an. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:216,65 EUR -1,14% (25.04.2022, 09:31)