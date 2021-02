Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,74 EUR +0,56% (11.02.2021, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,58 EUR +0,14% (11.02.2021, 16:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Deutschland Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 774 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2019 erwirtschafteten über 147.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 142 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11,9 Milliarden Euro. (11.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol Deutschland: ALV, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Europas größter Versicherer steige bei einem weiteren digitalen Asset-Manager. Über die Tochter Allianz X würden sich die Münchner am kanadischen Fintech-Unternehmen Purpose Financial beteiligen. Die Beteiligung sei ein erster Schritt in Richtung einer vertieften strategischen Kooperation zwischen Purpose Financial und der Allianz.Allianz X investiere demnach umgerechnet 34,5 Millionen Euro in eigens dafür neu ausgegebene Aktien und werde damit zweitgrößter externer Aktionär der Kanadier. Zudem würden die Münchner einen Sitz im Board of Directors von Purpose Financial erhalten.Purpose Financial verfolge drei Richtungen: digitales Asset Management für Privatkunden und Institutionen, eine Technologie- und Serviceplattform für unabhängige Finanzberater, sowie eine digitale Fintech- und Kreditplattform für Mittelständler."Purpose Financial ist ein Disruptor in der kanadischen Finanzindustrie und hat sich insbesondere mit seiner digitalen Plattform für Finanzberater eine einzigartige Position in seinem Markt erarbeitet. Auch für weiteres Wachstum im Asset Management und im Kreditgeschäft ist das Unternehmen gut positioniert. Wir sehen vielversprechende Anknüpfungspunkte, um gemeinsam Geschäftschancen zu nutzen, zum Beispiel bei der Entwicklung und beim Vertrieb von Vorsorgelösungen und Anlageprodukten", habe Alexander De Kegel, Deal & Project Manager bei Allianz X gesagt.Die neue Beteiligung erscheine ein richtiger Schritt für den Münchner Versicherer. Für die Aktie würden allerdings die Jahreszahlen, die am 19. Februar veröffentlicht würden, entscheidender sein."Der Aktionär" bleibt dabei, dass die Allianz gestärkt aus der Krise hervorgehen wird, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 11.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: