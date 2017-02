ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,4 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute per Ende 2016 ein Investmentportfolio von 653 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei unseren Asset Managern AllianzGI und PIMCO über 1,3 Billionen Euro an für Dritte verwaltete Vermögen. Die Kunden der Allianz können auf ein breites Angebot an Versicherungsleistungen zurückgreifen: von Sach- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen, Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Anleihen, Aktien, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbaren Energien. Die Gruppe setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (28.02.2017/ac/a/d)



Im Jahr 2015 scheiterte die Aktie der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) gleich zwei Mal an der Marke von 170 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In dieser Kursregion habe sich somit ein horizontaler Widerstand herausgebildet, welcher durch die Kurshochpunkte von 2015 definiert werde. Bevor der Versicherungstitel einen dritten Anlauf wagen könne, diesen starken charttechnischen Widerstand zu überwinden, müsse dieser erst einmal über das aktuelle Jahreshoch bei 167,95 Euro steigen. Denn das aktuelle Jahreshoch gelte ebenfalls als Widerstandsmarke. Das aktuelle Jahrestief bei 154,25 Euro diene hingegen als Unterstützungsmarke. Weitere Unterstützungen würden das Dezember-Tief bei 146,90 Euro sowie die 200-Tage-Linie bieten, welche aktuell bei 142,72 Euro verlaufe. Das Kurstief von vergangenem November bei 135,45 Euro stellt eine weitere Unterstützungsmarke für die Aktie der im DAX notierten Allianz dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2017)