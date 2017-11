XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (27.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Investoren der Allianz würden schon länger auf eine größere Übernahme warten. jetzt liefere der Versicherungskonzern. Das Ziel sei der Kreditversicherer Euler Hermes.Schon jetzt halte der DAX-Konzern mit 63 Prozent die Mehrheit an Euler Hermes. Am vergangenen Freitag seien weitere 11,3 Prozent von Euler Hermes-Aktionäre zu 122,00 Euro je Aktie erworben worden, wie die Allianz heute gemeldet habe. Damit halte der Konzern nun 74,3 Prozent an Euler Hermes. Doch dabei solle es nicht bleiben: Die Münchener möchten auch den restlichen Anteil erwerben.Der geplante Deal mit Euler Hermes könnte die Konsolidierung bei dem DAX-Titel beenden. Mittelfristig sollte der Gewinn je Aktie zulegen. Mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von 3,9 Prozent sei die Allianz-Aktie noch nicht zu teuer.Börsenplätze Allianz-Aktie: