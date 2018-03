Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

186,02 EUR +0,19% (14.03.2018, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

185,80 EUR (13.03.2018)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Milliarden Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Milliarden Euro. (14.03.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Der langfristige Aufwärtstrend ist gebrochen - ChartanalyseIm April 2015 erreichte die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) bei 170,15 Euro den höchsten Kurs seit der Finanzkrise 2008, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer sehr volatilen Korrektur sei die Aktie im Dezember 2015 erneut an diesem zyklischen Hoch gescheitert. Es sei ein Absturz gefolgt, der erst bei 118,35 Euro Anfang Juli 2016 habe gestoppt werden können. Von dort habe die Aktie einen Aufwärtstrend gestartet, der bis Ende Januar dieses Jahres angehalten habe. Dabei habe die Allianz Anfang August 2017 ein Zwischenhoch bei 187,30 Euro markiert. Dort habe eine Konsolidierung begonnen, die Ende September 2017 mit einem kräftigen Aufwärtsimpuls beendet worden sei.Anfang November habe die Allianz schließlich die runde 200,00-Euro-Marke geknackt und bei 204,50 Euro ein neues zyklisches Hoch markiert. Danach habe die Aktie korrigiert und sei bis in den Bereich von 190,00 Euro zurückgefallen. Seit Jahresbeginn sei die Allianz wieder rasant angestiegen und habe Ende Januar bei 206,85 Euro den höchsten Stand seit Mitte 2002 erreicht. In der anschließenden Korrektur sei der Kurs bis auf ein Tief bei 181,90 Euro zurückgefallen, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen worden sei. Nach einer kurzen Erholung sei der Kurs gestern erneut auf 185,80 Euro abgesackt. Hierdurch eröffne sich unmittelbar weiteres Abwärtspotenzial.Einstiegsszenarien für kurzfristig interessierte Trader: Die Long-Szenarien - Starte die Allianz leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 185,80 Euro, leicht oberhalb der 188,00-Euro-Marke oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse entweder bei einem Abprall von der Unterstützung bei 183,00 Euro, durch die eben besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus einsteigen. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 4,80 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: