Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

226,75 EUR -0,02% (17.01.2022, 12:32)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

226,60 EUR -0,18% (17.01.2022, 12:18)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 100 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 790 Milliarden Euro. Zudem verwalten unsere Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in unsere Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index. 2020 erwirtschafteten über 150.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 140 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. (17.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Aktie habe am Morgen mit 227,85 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert und gleichzeitig den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2020 erreicht. Bis zum nächsten wichtigen Widerstand fehle nicht mehr viel. Ein neuerlicher Ausbruch könnte den Aufwärtstrend noch einmal beschleunigen.Mit dem Anstieg über das 2021er Junihoch (223,50 Euro) habe der Versicherer bereits ein starkes Kaufsignal generiert und damit den Weg bis zum Hoch von Februar 2020 geebnet. Dies liege bei 232,60 Euro und damit nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Sollte diese Hürde ebenfalls gemeistert werden, müsste man weit zurückblicken, um die nächste Haltemarke zu identifizieren.Die resultiere aus dem Hoch von März 2020 und notiere bei 256,60 Euro. Das wäre noch einmal ein Anstieg um etwa zehn Prozent. Rein theoretisch hätte die Allianz dann Luft bis in den Bereich von 355 Euro.Das Umfeld - steigende Anleiherenditen, hohe Nachfrage nach Versicherungsschutz - spiele der Allianz in die Karten. Wer investiert ist, lässt deshalb die gewinne laufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 17.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link