Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

169,179 EUR +0,64% (08.03.2017, 15:50)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist einer der weltweit führenden Versicherer und Asset Manager mit 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. 2016 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,4 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,8 Milliarden Euro. Die Allianz Gruppe betreute per Ende 2016 ein Investmentportfolio von 653 Milliarden Euro. Hinzu kamen bei unseren Asset Managern AllianzGI und PIMCO über 1,3 Billionen Euro an für Dritte verwaltete Vermögen. Die Kunden der Allianz können auf ein breites Angebot an Versicherungsleistungen zurückgreifen: von Sach- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen, Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist mit ihren Investitionen in zahlreichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel Anleihen, Aktien, Infrastruktur, Immobilien und erneuerbaren Energien. Die Gruppe setzt auf langfristige und wertbildende Strategien unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten. (08.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Rücksetzer zum Einstieg nutzen! Kursziel 200 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse Rücksetzer zum Einstieg in die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zu nutzen.Anfang Februar habe die Allianz SE ihre Zahlen sowie ein Aktienrückkaufprogramm für 3 Mrd. Euro bekannt gegeben. Seitdem sei der Kurs der Allianz-Aktie wieder Richtung 170 Euro gestiegen. Im positiven Marktumfeld dürfte diese Marke laut dem Aktienprofi bald genommen werden. Sein Kursziel für die Allianz-Aktie laute 200 Euro. Den Stoppkurs habe er auf 147,50 Euro nachgezogen. Man sollte sich bei Allianz eine Dividendenrendite von knapp über 4,5% nicht entgehen lassen. Es sei auch wahrscheinlich, dass sich die Allianz SE weiter nach möglichen Übernahmezielen umschaue.Rücksetzer sind bei der Allianz-Aktie Einstiegsgelegenheiten, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2017)Börsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:168,95 EUR +0,36% (08.03.2017, 15:35)