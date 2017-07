XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (21.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Aktie habe vergangene Woche bei 184,35 Euro ein 15-Jahres-Hoch markiert. Jedoch sei der Kurs an diesem Widerstand abgeprallt und notiere aktuell wieder bei weniger als 180,00 Euro. Viele Anleger würden sich fragen, ob die Luft für nicht langsam raus sei. Davon könne keine Rede sein. Nach einem Kurszuwachs von annähernd 43 Prozent in einem Jahr sei eine Korrektur zuvor überfällig.Mit der positiven Entwicklung bei PIMCO bestehe eine gute Chance auf höhere Gewinne der Allianz. Investoren sollten den jüngsten Rücksetzer zum Aufstocken oder Neueinstieg nutzen.Der charttechnische langfristige Aufwärtstrend sei nach wie vor gültig. Der nächste Support liege bei 177,80 Euro. Wieder nach oben sollte es bereits gehen, wenn der kurzfristige Abwärtstrend um 180,08 Euro geknackt werde.Um 160,00 Euro bietet sich ein Stoppkurs an, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2017)Börsenplätze Allianz-Aktie: