Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

197,439 EUR +0,40% (16.11.2017, 19:39)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (16.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Stürme und Erdbeben in diesem Sommer haben in der Bilanz der Allianz SE ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) deutliche Spuren hinterlassen, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Versicherungskonzern habe die Schäden aus Naturkatastrophen auf 529 Mio. Euro beziffert. Dadurch sei das operative Ergebnis der Münchner im dritten Quartal von 3,0 Mrd. auf 2,48 Mrd. Euro gesunken. Analysten hätten nur mit einem Minus auf 2,53 Mrd. Euro gerechnet. Beim Periodenergebnis habe die Allianz mit 1,67 Mrd. Euro zwar etwas besser abgeschnitten als gedacht, aber auch hier habe der Konzern einen Rückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen müssen. Vorstandschef Oliver Bäte rechne für das Gesamtjahr daher nun noch mit einem operativen Ergebnis "in der oberen Hälfte der Zielspanne" von 10,3 bis 11,3 Mrd. Euro. Zuvor habe er das obere Ende in Aussicht gestellt.Die Börse habe dennoch gelassen reagiert. Denn trotz der etwas getrübten Gewinnaussichten wolle die Allianz im ersten Halbjahr 2018 weitere 2 Mrd. Euro per Aktienrückkauf an seine Anteilseigner zurückgeben. Hintergrund sei die starke Kapitalausstattung des Konzerns. Diese sei trotz der Belastungen im dritten Quartal weiter gestiegen und habe Ende September gemäß Solvency-II-Quote bei 227 Prozent gelegen. Eine Seitwärtsbewegung sollte also in jedem Fall drin sein, so die Aktienexperten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2017)Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:196,90 EUR -0,15% (16.11.2017, 17:35)