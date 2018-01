Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

203,00 EUR +0,74% (17.01.2018, 09:34)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (17.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich - ChartanalyseDas Wertpapier der größten deutschen Versicherungsgesellschaft Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) hat vor wenigen Handelstagen ein mustergültiges Kaufsignal aufstellen und zu seinen Jahreshochs aus 2017 zulegen können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ungeachtet der Tatsache, dass kurzfristig Gewinnmitnahmen und somit ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau von 198,00 Euro sehr bald einsetzen könnten, sei die Ausgangslage seit Anfang November 2017 als bullisch zu bezeichnen. Innerhalb einer dreiteiligen Abwärtsbewegung habe die Allianz-Aktie auf 189,30 Euro zurückgesetzt. Dieser kurzfristige Abwärtstrendkanal könne ebenso als bullische Flagge bezeichnet werden, aus dem das Wertpapier zuletzt erfolgreich zur Oberseite habe ausbrechen können. Sehr häufig würden anschließend Rückläufer auftreten, die sehr gut für den Aufbau von frischen Long-Positionen geeignet seien, wie in diesem Beispiel!Solange das Wertpapier von Allianz unterhalb der aktuellen Jahreshochs aus 2017 bei 204,50 Euro verbleibe, seien Rücksetzer zurück auf das Niveau von 198,00 Euro anzunehmen. Zur Hilfe eilt der Allianz-Aktie in diesem Bereich zusätzlich noch die 50-Tage-Durchschnittslinie, welche wieder für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen dürfte und das Kaufsignal weiter in Richtung 210,00 Euro und dem dortigen Zielhorizont am 138% Fibo vorantreibt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.01.2018)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:202,80 EUR +0,37% (17.01.2018, 09:18)