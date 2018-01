Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (08.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktie: Kursnotierungen könnten weiter steigen - ChartanalyseSeit wenigen Tagen verringert die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) nun ihr Aktienangebot, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Am 3. Januar habe der Versicherer den Anfang November angekündigten Aktienrückkauf gestartet. In einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten möchte sie eigene Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro erwerben.Charttechnisch befinde sich die Allianz-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 193,70 und 213,20 Euro beschrieben werden könne. Das vergangene Jahr habe die Allianz-Aktie mit einem Plus von 23 Prozent beendet. Nach einem Schlusskurs 2016 von 155,65 Euro seien die Notierungen bis Ende 2017 auf 191,50 Euro gestiegen und hätten dabei ein Jahreshoch bei 204,50 Euro erreicht. Nachdem die Allianz-Aktie zuletzt die Unterseite des Aufwärtstrends trotz eines kurzen Unterschreitens bestätigt habe, könne sie sich erneut höheren Zielen zuwenden. Der erneute Anstieg über die runde Zahl von 200 Euro, wo sich um 201,50 Euro zuletzt eine Hürde befand, könnte als richtungsweisend gelten, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.01.2018)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:199,50 EUR +0,47% (08.01.2018, 11:13)