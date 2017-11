Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

196,926 EUR -0,04% (28.11.2017, 09:28)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (28.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Hadley Cohen von der Deutschen Bank:Hadley Cohen, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Die angestrebte Komplettübernahme von Euler Hermes sei nicht wirklich überraschend, so der Analyst. Er halte den Schritt für sinnvoll. Die Minderheitsaktionäre, die weiterhin auf einen Kreditversicherer würden setzen wollen, sollten sich jetzt Coface genauer anschauen, so Cohen.Der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Hadley Cohen, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 220,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.11.2017)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:197,40 EUR +0,41% (28.11.2017, 09:14)