Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

198,576 EUR -0,01% (27.11.2017, 11:01)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (27.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF).Das Unternehmen beabsichtige eine Komplettübernahme des global führenden Kreditversicherers Euler Hermes (bisheriger Anteil: 63%). Demnach sei schon am 24.11. mit Aktionären von Euler Hermes eine Vereinbarung zum Erwerb eines Anteils von 11,34% gegen Zahlung von 122 Euro je Aktie geschlossen worden. Für den noch ausstehenden 24,20%-Anteil (ausgenommen sind 1,46% der Aktien, die Euler Hermes selber halte) plane die Allianz ein vereinfachtes Erwerbsangebot über ebenfalls 122 Euro je Aktie, was einer Prämie von 20,7% gegenüber dem Schlusskurs der Euler Hermes-Aktie am 24.11. entspreche (Transaktionswert insgesamt: rund 1,85 Mrd. Euro). Die Transaktion habe keinen Einfluss auf das für 2018 angekündigte Aktienrückkaufprogramm (bis zu 2 Mrd. Euro) und werde den Gewinn je Aktie unmittelbar um 1% erhöhen.Aus strategischer Sicht und im Hinblick auf die geringe Belastung der Solvabilitätsquote mache die Komplettübernahme Sinn, sei jedoch relativ teuer. Wegen der bereits Mitte des Jahres aufgekommenen Gerüchte sei die Ankündigung auch nicht gänzlich überraschend erfolgt. Darüber hinaus habe der CEO der Fondstochter Allianz Global Investors (AGI), Andreas Utermann, in der "Welt am Sonntag" (26.11.) Übernahmen im Fondsgeschäft in Aussicht gestellt. Vor dem Hintergrund der laufenden Branchenkonsolidierung sehe der Analyst die Aussagen positiv und strategiekonform.Börsenplätze Allianz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Allianz-Aktie:198,75 EUR +0,40% (27.11.2017, 10:47)