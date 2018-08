XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei seit vergangener Woche wieder unter Druck geraten. Vom Wochenhoch bei gut 190 Euro sei die Allianz-Aktie bis auf 182,70 Euro heute im frühen Handel abgerutscht. Dann sei der Aktienkurs wieder nach oben gedreht. Die charttechnische Betrachtung zeige, dass der Kurs zuletzt an der 200-Tage-Linie (aktuell bei 190,35 Euro) gescheitert sei. Jetzt drohe ein Rückfall bis auf den längerfristgen Aufwärtstrend. Die entsprechende Linie verlaufe aktuell bei 178 Euro.Das noch bis Ende September laufende, dritte Aktienrückkauf-Programm stütze den Aktienkurs. Im Raum stehe auch noch ein weiteres Programm, das noch im vierten Quartal starten könnte.DER AKTIONÄR halte weiterhin an seiner langfristigen Empfehlung zur Allianz-Aktie fest. Das langfristige Ziel liegt bei 225 Euro, eine Stopp-Loss-Marke wurde bei 170 Euro gesetzt, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2018)Börsenplätze Allianz-Aktie: