Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

200,50 EUR +0,17% (10.01.2018, 11:10)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und bedient weltweit rund 86,3 Mio. Kunden in mehr als 70 Ländern. Solidität, Service und Kompetenz der Allianz stützen sich auf das Engagement von rund 140.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Allianz Gruppe einen gesamten Umsatz von rund 122,4 Mrd. Euro. Die Allianz ist einer der größten Asset Manager der Welt und verwaltet für ihre Kunden Kapitalanlagen im Wert von 1.361 Mrd. Euro. (10.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) startete im Juni 2016 nach einem Tief bei 118,40 EUR eine starke Aufwärtsbewegung, mit der die Aktie die langfristige Rally fortsetzt, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei sie am 3. November 2017 auf ein Hoch bei 204,50 EUR geklettert. Anschließend habe der Versicherungswert mehrere Wochen konsolidiert. Am 29. Dezember sei er auf ein Tief bei 189,30 EUR gefallen und damit in die Nähe der Unterstützung durch das Vorgängerhoch bei 187,30 EUR zurück. Zuletzt habe er wieder zugelegt. Gestern sei es sogar zu einem knappen Anstieg über den Abwärtstrend der letzten Wochen gekommen.AusblickBörsenplätze Allianz-Aktie:XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:201,00 EUR +0,27% (10.01.2018, 10:57)