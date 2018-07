Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 86 Millionen Privat- und Unternehmenskunden. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von über 650 Mrd. Euro. Zudem verwalten ihre Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,4 Bio. Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz SE der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index. 2017 erwirtschafteten über 140.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für die Gruppe einen Umsatz von 126 Mrd. Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 11 Mrd. Euro. (23.07.2018/ac/a/d)



Die Aktien der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) stoppten im Mai dieses Jahres eine steile Erholung im Bereich von 200,00 EUR und brachen im Anschluss an den Dividendenabschlag am 10.Mai zunächst an die Unterstützung bei 188,96 EUR ein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marke habe nur kurz für Halt sorgen können und sei bereits Ende Mai durchbrochen worden. Es sei ein steiler Abverkauf gefolgt, der in der Spitze bis 170,12 EUR geführt habe. Dort sei es der Käuferseite allerdings gelungen, mit der Rückeroberung der zentralen Unterstützung bei 176,10 EUR eine deutliche Erholung einzuleiten. Diese habe den Wert zunächst an und Mitte Juli sogar schon über den Widerstand bei 183,90 EUR geführt. Allerdings sei dieser Ausbruch nur von kurzer Dauer gewesen. In der vergangenen Woche hätten die Bären zurückgeschlagen und insbesondere mit dem Kursrutsch am Freitag für ein bearishes Signal gesorgt. Der dabei erfolgte Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie dürfte für weitere Abgaben sorgen.Ausblick: Die Aktien der Allianz hätten noch eine Chance, den Aufwärtstrend der letzten Tage fortzusetzen. Werde diese von den Bullen vergeben, könnte eine Trendwende einsetzen.Die Long-Szenarien: Zunächst dürfte die Verkaufswelle bis an die Unterstützungszone oberhalb von 176,10 EUR zurückreichen. Dort wäre jedoch mit einer Stabilisierung und einem erneuten Anstieg zu rechnen. Sollte dabei die 183,90 EUR-Marke ein weiteres Mal überschritten werden, könnte der Wert sogar bis an die Hürde bei 188,96 EUR steigen, ehe dort mit weiteren Abgaben zu rechnen sei.