Tradegate-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

16,85 EUR -1,46% (21.12.2020, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Allgeier-Aktie:

16,80 EUR -1,47% (21.12.2020, 10:41)



ISIN Allgeier-Aktie:

DE000A2GS633



WKN Allgeier-Aktie:

A2GS63



Ticker-Symbol Allgeier-Aktie:

AEIN



Kurzprofil Allgeier SE:



Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Für globale Konzerne ebenso wie für führende Unternehmen aus zahlreichen Branchen und Märkten erzielt Allgeier Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Zugkraft bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten.



Mit mehr als 10.500 angestellten Mitarbeitern und über 1.200 freiberuflichen Experten bildet Allgeier mit einem hochflexiblen Delivery-Modell das komplette IT-Leistungsspektrum von Onsite über Nearshore bis hin zu Offshore ab - mit starken Standbeinen in Indien, China, Vietnam und Osteuropa. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über weltweit mehr als 120 Niederlassungen in 28 Ländern auf fünf Kontinenten.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Allgeier-Konzern einen Umsatz von 784 Mio. Euro. Allgeier zählt gemäß Lünendonk®-Liste 2019 zu den zehn führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier Experts ist nach Lünendonk®-Marktsegmentstudie 2019 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den Top 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet. (21.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allgeier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Beratungsunternehmens Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633, WKN: A2GS63, Ticker-Symbol: AEIN) unter die Lupe.Allgeier habe in der vergangenen Woche das in der Nagarro-Gruppe gebündelte internationale Softwareentwicklungs- und Digitalisierungsgeschäft erfolgreich abgespalten. Mit Nagarro und Allgeier gebe es nun zwei börsennotierte Gesellschaften, die in Summe sogar höher bewertet seien als die bisherige Allgeier und beide für sich über interessante Perspektiven verfügen würden.Formal notiere der Kurs der Allgeier-Aktie nach dem Wirksamwerden des Spin-off "ex Abspaltung". Vergleichbar wie bei Dividenden werde die Allgeier-Aktie ohne den Wert der Nagarro-Aktie gehandelt.Nagarro sei bei seinem Börsendebüt am 16. Dezember mehr als dreimal so hoch bewertet worden wie die bisherige Muttergesellschaft. Der erste Kurs der Nagarro-Aktie habe bei 69 Euro (Börsenwert: 785 Mio. Euro) gelegen, die Allgeier-Aktie sei mit 24,20 Euro gestartet. Nagarro habe im Anschluss auf über 80 Euro zugelegt, während der Allgeier-Kurs unter die 18-Euro-Marke abgerutscht sei. Am Ende sei die Abspaltung an sich allerdings wertsteigernd für alle Anleger gewesen. Zusammen seien beide Aktien aktuell rund 98 Euro wert - der Allgeier-Schlusskurs am 15. Dezember habe bei 87,20 Euro gelegen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allgeier-Aktie: