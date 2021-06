Tradegate-Aktienkurs Allegro.eu-Aktie:

13,096 EUR +0,85% (16.06.2021, 13:13)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Allegro.eu-Aktie:

12,83 EUR -2,96% (16.06.2021, 08:20)



ISIN Allegro.eu-Aktie:

LU2237380790



WKN Allegro.eu-Aktie:

A2QEGF



Ticker-Symbol Allegro.eu-Aktie:

AL0



Kurzprofil Allegro.eu S.A.:



Allegro (ISIN: LU2237380790, WKN: A2QEGF, Ticker-Symbol: AL0) bietet Produkte in allen Schlüsselkategorien an, einschließlich Automobil, Mode, Haus & Garten, Elektronik, Bücher und Sammlerstücke, Kinder oder Gesundheit und Schönheit. Jeden Monat besuchen 20 Millionen Kunden die Plattform. Allegro.pl ist die beliebteste Einkaufsplattform in Polen und eine der größten E-Commerce-Websites in Europa. (16.06.2021/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Allegro.eu-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Nur wenige Jahre nach der Gründung von Amazon im Jahr 1994 startete die polnische Internetplattform Allegro (ISIN: LU2237380790, WKN: A2QEGF, Ticker-Symbol: AL0) ihr Geschäft, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Viele Jahre habe es sich jedoch um ein kleines und weitgehend unbekanntes Start-up gehandelt. Als der südafrikanische Medienkonzern Naspers im Jahr 2008 das Unternehmen für 1,5 Mrd. US-Dollar vollständig übernommen habe, abe sich die Mitarbeiterschaft noch auf wenige Hundert Personen belaufen. Ab 2016 sei es dann jedoch Schlag auf Schlag gegangen, als eine Reihe von Private-Equity-Firmen das Amazon-Pendant für 3,25 Mrd. Euro übernommen habe und Ende 2020 an die Börse geführt habe. Der Umsatz sei 2020 zwar stark um 54% gestiegen, liege mit umgerechnet 888 Mio. Euro jedoch immer noch weit hinter der Marktkapitalisierung zurück.Dass Allegro der einzige mit Amazon vergleichbare Generalist in Europa ist, wird vom Markt augenscheinlich bereits mit einem stolzen KUV von 11 eingepreist, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 6/2018)