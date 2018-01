Xetra-Aktienkurs All for One Steeb-Aktie:

Kurzprofil All for One Steeb AG:



Die All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS) ist ein schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätiger branchenfokussierter SAP-Komplettdienstleister für den Mittelstand. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. Das Portfolio des SAP Gold Partners umfasst Komplettlösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette: die Angebote reichen von SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing und Application Management. Als One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP betreut All for One Steeb 2.000 Kunden. Das Unternehmen integriert seine Tätigkeiten in einem einzigen Geschäftssegment. (16.01.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - All for One Steeb-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von der BankM-biw AG:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der All for One Steeb AG (ISIN: DE0005110001, WKN: 511000, Ticker-Symbol: A1OS).Mit einem Umsatzzuwachs von 13% (organisch: 11%) habe die All for One Steeb AG das Geschäftsjahr 2016/17 beendet. Die Strategie für Mittelständler aus der DACH Region, Ansprechpartner in allen zentralen Fragen der Digitalisierung - und nicht nur bei SAP/ERP-Themen - zu sein, drücke gegenwärtig noch die Marge. Mittel- bis langfristig dürfte sich dieser ganzheitliche Ansatz aber auszahlen - bei immer komplexeren Digitalisierungsthemen wachse im Mittelstand der Wunsch nach "runden", zukunftsfähigen Konzepten aus einer Hand.Aufgrund hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit Cloudsoftware für Fachbereiche ("Lines of Business"), in eigene Branchenlösungen für SAP S/4HANA und in die Anbindung an große Plattformbetreiber ("Hyperscaler") Amazon und Microsoft, habe das EBIT mit 6% im abgelaufenen Geschäftsjahr nur unterproportional zugelegt, die EBIT-Marge habe bei 6,7% (Vj.: 7,1%) gelegen. All for One Steeb sei mit einem 17/18er EV/Umsatz von 0,97 bzw. EV/EBIT von 14,2 günstiger bewertet als die Peers (Mittelwert 18e: 1,39 bzw. 15,8).Börsenplätze All for One Steeb-Aktie: