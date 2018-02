Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

149,60 Euro -0,47% (05.02.2018, 17:54)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 186,01 -0,69% (05.02.2018, 18:05)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



London (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse des Analysten Gregory Zhao von Barclays:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt der Aktienanalyst Gregory Zhao vom Investmenthaus Barclays nach wie vor eine Übergewichtung der Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Mit solide ausgefallen Quartalszahlen habe Alibaba Group Holding Ltd. die Konsensprognosen übertroffen. Die Planungen zur Umsatzentwicklung im März-Quartal würden sich im Rahmen der Markterwartungen bewegen.Der Aktienkurs habe allerdings in den letzten Tagen nachgegeben. Hauptsorge der Investoren scheine die Abschwächung des Wachstums der Werbeerlöse und das Schrumpfen der Margen im Handelsgeschäft wegen der Cainiao-Konsolidierung und der Einführung einer neuen Retail-Strategie zu sein.Die Barclays-Analysten sind demgegenüber der Meinung, dass viele Investoren das Marktpotenzial, die möglichen Synergien und den operativen Hebel von Alibaba unterschätzen.