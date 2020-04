XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

193,60 EUR +0,52% (20.04.2020, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

193,60 EUR +0,41% (20.04.2020, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

209,50 USD -1,49% (17.04.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Im Cloud-Geschäft wolle der Konzern auch künftig die Nummer eins in China bleiben. Um den Vorsprung vor der Konkurrenz zu behaupten, werde Alibaba nach eigenen Angaben innerhalb der nächsten drei Jahre die gigantische Summe von 200 Mrd. Yuan (28,26 Mrd. USD) investieren. Alibaba werde v.a. in Ausbau und Entwicklung der Infrastruktur investieren: Server, Chips und Netzwerke. Es gehe um mehr und leistungsfähigere Rechenzentren. Erst vor wenigen Wochen habe der chinesische Konkurrent JD.com seine Ambitionen in dem Mega-Wachstumsbereich verdeutlicht.Das Cloud-Geschäft gelte als sehr profitabel. Die ohnehin stark wachsende Nachfrage dürfte sich durch die Coronavirus-Krise noch mal beschleunigen. Alibaba wolle langfristig zu US-Tech-Giganten wie Amazon.com und Microsoft aufschließen und tue gut daran, weiter kräftig zu investieren. Chinas Tech-Konzerne würden sich durch die Konkurrenzsituation gegenseitig antreiben. Wie bei den US-Pendants, würden davon die Anleger profitieren. Alibaba und JD.com seien laufende Empfehlungen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: