Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mitten im Handelskrieg hätten Hedgefonds im dritten Quartal Alibaba Group Holding-Aktien im Wert von mehreren Milliarden USD gekauft. In keine andere Aktie hätten die Finanzprofis an der New Yorker Börse so viel Geld gepumpt. Der chinesische E-Commerce-Riese liege mit Abstand auf Platz eins. Das habe eine Auswertung der Quartalsmitteilungen der Fonds durch Bloomberg ergeben. Demnach sei Tiger Global Management der größte Käufer gewesen und die Fonds hätten für insgesamt 3,2 Mrd. USD Alibaba Group Holding-Anteile gekauft.Natürlich seien die überzeugenden Quartalszahlen von Alibaba nur eine Momentaufnahme. Im Hinblick auf den Handelskrieg seien sie aber allemal bemerkenswert. Der Konzern strebe zudem ein Zweitlisting an der Börse in Hongkong an. Dieses könnte rund 12 Mrd. USD einbringen. Alibaba zeige sich auch in unsicheren Zeiten robust und bleibe eine Kaufempfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: