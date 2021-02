Die Volksrepublik China habe sich mittlerweile zu einem der bedeutendsten E-Commerce-Märkte weltweit entwickelt und einer der größten Profiteure hiervon sei Alibaba. Auch wenn die Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen das Land hart getroffen hätten, habe der Online-Handel einen deutlichen Aufschwung erlebt und so sei es Alibaba gelungen, auch während der Pandemie ein starkes Umsatzwachstum zu erreichen. Die Gewinne investiere das Unternehmen in zahlreiche Akquisitionen: So seien die Singapurer E-Commerce-Plattform Lazada und die chinesische Videoplattform Youku Tudou übernommen worden. Außerdem habe Alibaba in die US-amerikanische Ride-Sharing-App Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) investiert. Alles in allem trotze das E-Commerce-Konglomerat nicht nur der aktuellen Krise, sondern nutze diese, um das eigene Wachstum voranzutreiben.



Der 57-jährige Manager des amerikanischen Unternehmens Amazon, Jeff Bezos, habe am Dienstagabend nach Börsenschluss seinen Rücktritt als CEO des größten Online-Händlers der Welt bekannt gegeben. Bezos sei nicht nur seit 27 Jahren an der Spitze des Unternehmens tätig gewesen, sondern habe dieses im Jahr 1994 auch selbst gegründet. Er habe es aus dem damaligen Online-Buchladen einen der weltweit wertvollsten Konzerne mit einem geschätzten Wert von USD 1,69 Bio. geschaffen. Bezos werde dem Unternehmen noch bis zum dritten Quartal 2021 als CEO erhalten bleiben. Danach werde er weiterhin als geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrates die Möglichkeit haben, wichtige Entscheidungen für das Unternehmen zu treffen. Ab Juli solle dann Andy Jessy, der derzeitige Verantwortliche der Cloud-Sparte AWS, den Posten des CEOs übernehmen.



Zeitgleich mit der Bekanntgabe des Rücktritts von Jeff Bezos habe Amazon die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Das Unternehmen habe die Markterwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen können. Aufgrund der weltweiten Pandemie und dem damit verbundenen höheren Aufkommen an Online-Bestellungen habe der Konzern im Jahr 2020 USD 21,3 Mrd. verdient. Das entspreche nicht nur einem Anstieg von fast 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sondern stelle auch die Bestmarke des Unternehmens dar.



Vor allem auch der Bereich des neuen CEOs Andy Jessy, das Cloud-Geschäft, habe enorm zu diesem Ergebnis beigesteuert. Das Geschäftsmodell von AWS beruhe zum einen darauf, Speicherplatz im Internet als so genannte Cloudlösung anzubieten. Als Ertragstreiber gelte aber vor allem die AWS-Plattform, welche von unzähligen Unternehmen für die Entwicklung und den Betrieb ihrer Internetanwendungen verwendet werde. Mithilfe von AWS habe der Quartalsumsatz des vierten Quartals 2020 um knapp 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden können. Auch habe im Geschäftsjahr 2020 die Mitarbeiterzahl von rund 798.000 im Jahr 2019 auf stolze 1.298.000 angehoben werden können.



Die Aktie der Alibaba Group Holding Limited werde aktuell bei USD 267,31 (04.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 317,14 (27.10.2020) und das Jahrestief bei USD 176,34 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 61 Analysten die Aktie auf "buy", zwei auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen.



Die Aktie der Amazon.com, Inc. werde aktuell bei USD 3298,02 (04.02.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 3531,45 (09.02.2020) und das Jahrestief bei USD 1676,61 (12.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 55 Analysten die Aktie auf "buy", ein auf "hold" und kein Analyst setzen auf "sell" setzen. (Ausgabe vom 05.02.2021) (08.02.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die beiden Branchengrößen Alibaba Group Holding (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) sind derzeit nicht nur die dominierenden E-Commerce-Plattformen, sondern expandieren schon seit geraumer Zeit mit Hochdruck in neue Geschäftsbereiche, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Hierbei hätten sich die beiden Techgiganten in jüngerer Vergangenheit vor allem auf das ertragreiche Cloud-Geschäft fokussiert. Auch bei der Vorlage der aktuellen Unternehmenszahlen seien durchaus Parallelen zwischen Alibaba und Amazon zu erkennen. Beinahe erwartungsgemäß seien die Voraussagen der Analysten bei weitem übertroffen worden. Dass sich nun die beiden Unternehmensgründer Jack Ma und Jeff Bezos aus der Führungsspitze ihres jeweiligen Unternehmens zurückziehen würden, sei eine weitere erstaunliche Gemeinsamkeit der beiden erfolgsverwöhnten Konzerne.Der chinesische Internet-Riese Alibaba bleibe nach den gewohnt starken Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf Erfolgskurs. Das Unternehmen mit Sitz im chinesischen Hangzhou habe trotz der Krise deutlich zugelegt und wiedermal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Wie Alibaba-Chef Daniel Zhang mitgeteilt habe, seien die Erlöse im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 37 Prozent auf EUR 28,3 Mrd. (CNY 221,1 Mrd.) gestiegen.