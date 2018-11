Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

125,50 Euro -1,82% (12.11.2018, 17:25)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 140,68 -2,88% (12.11.2018, 17:25)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (12.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Jason Helfstein, Aktienanalyst beim Investmenthaus Oppenheimer, hinsichtlich der Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Das Wachstum des von Alibaba Group Holding Ltd. am Singles Day erzielten Bruttowarenvolumens habe sich gegenüber dem Vorjahr von 39% auf 27% verringert. Abgesehen vom Gesetz der großen Zahlen habe sich auch ein schwächeres makroökonomisches Umfeld in China bemerkbar gemacht, so die Einschätzung der Oppenheimer-Analysten.Das Ökosystem von Alibaba entwickle sich mit neuen Elementen (New Retail, Local Services und Travel). Analyst Jason Helfstein geht davon aus, dass das Bruttowarenvolumen zukünftig stärker von Kooperationen und Synergien zwischen verschiedenen Vertriebskanälen und Services.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 185,00 USD.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:125,05 Euro -2,17% (12.11.2018, 17:09)