Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern wolle beim diesjährigen Single's Day die Nutzerzahlen gegenüber dem Rekordvorjahr noch mal deutlich steigern - um etwa ein Viertel. Das entspräche insgesamt einer halben Milliarde Kunden. Im Jahr zuvor seien es 400 Mio. gewesen. Alibabas Verkaufstag am 11. November sei der größte seiner Art weltweit.100 Mio. Kunden mehr - das klingegigantisch, zeige jedoch eigentlich nur, in welchen Dimensionen Alibaba und China unterwegs seien. Auch zweistellige Wachstumsraten seien - zumindest im digitalen Geschäft - durchaus Normalität. Ein besonderer Schub für den Aktienkurs sei durch das Ereignis nicht zu erwarten. Der Umsatzanstieg durch das Sonderereignis werde vom Markt erwartet. Es sei gar die Zeit um den Single's Day 2017 herum gewesen, an dem die mittlerweile zwei Jahre andauernde Seitwärtsphase des Aktienkurses begonnen habe. Für langfristig orientierte Anleger bleibe die Alibaba Group Holding-Aktie allerdings eine Empfehlung. Nicht zuletzt die aktuelle Rekord-Ankündigung zeige, dass die Geschäfte weiterhin blendend laufen würden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: