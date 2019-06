Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (14.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Eintrittskarten für die Fußball-Europameisterschaft der Männer seien eigentlich eine exklusive Angelegenheit der UEFA. Der Verband verkaufe die Tickets auf seiner Webseite. Doch um das chinesische Publikum besser zu erreichen, mache die UEFA eine Ausnahme und baue ihre Partnerschaft mit Alibaba aus.Auf Alibabas Online-Bezahlplattform AliPlay solle es einen "Lifestyle-Account" geben, der laut UEFA "völlig neue Einblicke" in die Wettbewerbe der Nationalmannschaften liefern werde. Außerdem gebe es ein Programm, über das sich chinesische Fans direkt in ihrer Sprache um Tickets für die Europameisterschaft bewerben könnten. Die Zusammenarbeit sei die erste ihrer Art für einen internationalen Sportverband, habe die UEFA mitgeteilt.Große internationale Unternehmen, darunter Apple und Starbucks, würden schon längst mit AliPlay zusammenarbeiten. Alibaba und die UEFA würden seit dem vergangenen Jahr kooperieren. Alibaba habe einen Vertrag mit acht Jahren Laufzeit und werde als Sponsor der Europameisterschaften 2020, 2024 und der Nations League auftreten. Laut UEFA könnten so schätzungsweise 7,4 Mrd. Menschen erreicht werden. Alipay habe mehr als 1 Mrd. Nutzer.Die UEFA könne durch die Zusammenarbeit auf digitalem Weg ihre Bindung zu Fußball-Fans in Asien stärken. Im Gegenzug sei Alibaba bei Veranstaltungen, die weltweite Aufmerksamkeit garantieren würden, prominent vertreten.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link