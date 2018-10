Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (30.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit Aussagen zu einer Ausweitung der Strafzölle habe US-Präsident die Investoren weiter verunsichert und zum Wochenauftakt für kräftige Verluste in dem Sektor gesorgt. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei dabei unter eine wichtige Marke gerutscht. Der Titel habe 6,6 Prozent an Wert verloren und den Handel bei 134 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit Mitte 2017 beendet. Die Korrektur habe die Alibaba Group Holding-Aktie seit dem Hoch im Juni bei 208 Dollar 36 Prozent an Wert gekostet. Die Marktkapitalisierung sei um 120 Milliarden Dollar gesunken.DER AKTIONÄR habe nach Erreichen des letzten Verlaufstiefs auf eine Erholung der Aktie gesetzt. Diese kurzfristige Spekulation sei mit dem Rutsch unter das Tief hinfällig, zumal die Erholungsanzeichen am Dienstag nicht besonders vertrauenserweckend erscheinen würden.Das Online-Handelsunternehmen melde am Freitag vor Handelsbeginn in den USA Q3-Zahlen und es deute wenig darauf hin, dass sich das stramme Wachstum aus der Vergangenheit deutlich verlangsamt habe. Massive Investitionen in den New-Retail-Bereich dürften aber die Margen belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: