Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktie von Chinas größtem E-Commerce-Konzern sei am Montag in Hongkong erneut unter Druck geraten und zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Ende August gefallen. Auslöser für die Verluste sei offenbar ein Artikel der "FT" gewesen, in dem weitere Regulierungsmaßnahmen für Alibabas Ant Group beschrieben worden seien. Demnach plane Peking nun die Aufspaltung von Ant Groups lukrativem Kreditgeschäft in eine separate App.Dass die chinesische Regierung der Finanzriese Ant Group zuletzt zu mächtig geworden sei, sei jedoch kein Geheimnis. Dass unter der Führung der chinesischen Finanzaufsicht der Konzern zurechtgestutzt werden werde, ebenfalls nicht.Neu in dem Artikel seien die Details zur Aufspaltung von Ants Kerngeschäft. Demnach würden die Aufseher eine separate App planen, in der die Angebote von Huabei (Kreditkarten) und Jiebei (Kleinkredite) gebündelt würden. Die Kreditgeschäfte würden wegen der schieren Größe der Kundenzahl (ca. 1 Mrd.) als wachstumsstark und dank der hohen Margen als lukrativ gelten."Der Aktionär" sehe in der aktuellen Nachrichtenlage wenig wirklich Neues und auch die negativen Auswirkungen auf Ants operatives Geschäft seien hinlänglich bekannt. Binnen eines Jahres habe der E-Commerce-Riese (vom Hoch aus) 390 Mrd. USD an Börsenwert verloren - da sollte ein Großteil dieser Entwicklung bereits eingepreist sein. Nichtsdestotrotz bleibe die Verunsicherung bei den Anlegern groß, so Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: