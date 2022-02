Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der Kurs der Alibaba-Aktie gefallen sei, habe Börsen-Legende Charlie Munger vergangenes Jahr mehrfach für das Portfolio von Daily Journal zugekauft. Ende des Jahres hätten die Anteile einen Gesamtwert von 71,5 Millionen Dollar gehabt. Was Munger von Investments in China halte und was er Apple noch zutraue, habe er nun anlässlich der Daily Journal-Hauptversammlung erläutert.Über Apple, im Berkshire Hathaway -Depot stark gewichtet, habe Munger am Rande der Hauptversammlung im Interview mit Yahoo Finance gesagt: "Ich glaube, Apple ist eines der stärksten Unternehmen der Welt. Ich beurteile die Stärke des Unternehmens danach, wie sehr die Kunden es lieben. Und ich habe zahllose Freunde, die eher ihren rechten Arm hergeben würden, als sich von ihrem iPhone zu trennen." Dies sei eine ungeheuer starke Position. Er glaube, Apple werde ein starkes Unternehmen bleiben und werde "unheimlich gut geführt".Der 98 Jahre alte Munger sei sowohl beim Daily Journal als auch bei Berkshire Hathaway einer der führenden Köpfe.Zu Alibaba und China-Investments habe es auf der Hauptversammlung vom Daily Journal zahlreiche Fragen gegeben, die Munger eher knapp beantwortet habe. Munger habe gesagt, er habe Verständnis für Leute, die lieber nicht in China investieren würden: "Mir geht das mit Russland so." Das rechtliche Risiko, weil man mit einem Alibaba-Kauf keine Aktien, sondern nur "eine Art Derivat" halte, komme ihm nicht so groß vor. Warum Munger überhaupt in ein China-Unternehmen wie Alibaba investiere? "Weil die Unternehmen dort stärker und günstiger bewertet sind als ihre Konkurrenten."Munger habe auch erklärt, warum Berkshire Hathaway außer BYD keine China-Anteile im Depot habe. Es liege an Warren Buffett. "Ich fühle mich wohler damit in China zu investieren als er."Hier gilt immer noch: Abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, Apple.