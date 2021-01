XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche bei der Alibaba Group Holding von einem Trauerspiel. Erstmal habe es den Ärger im eigenen Land zwischen Jack Ma und der chinesischen Regierung gegeben. Da habe die Regierung den Börsengang der Ant Group abgesagt. Dann sei hinzu gekommen, dass Jack Ma wochenlang von der Bildfläche verschwunden sei. Man habe schon Angst gehabt, dass er sich vielleicht in einem Gefängnis befinde. Danach sehe es aber nicht aus. Er habe sich einfach von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt hätten die Amerikaner nachgelegt. Die würden Unternehmen wie Alibaba oder Tencent am liebsten auf eine Blacklist setzen. Damit wäre es dann praktisch nicht mehr möglich, in diese Unternehmen zu investieren. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass seitens des Pentagons befürchtet werde, dass sensible Daten zu Spionage-Zwecken missbraucht werden könnten.Auf dem Chart sehe es momentan danach aus, dass es weiterhin Druck in der Aktie gebe. Das macht die Alibaba Group Holding-Aktie nun sehr günstig, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.01.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:186,80 EUR +1,08% (07.01.2021, 12:08)