ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Seit Herbst 2020 sei die Alibaba-Aktie von fast 320 USD auf unter 75 USD zurückgefallen. Mitte Februar habe sich der beschriebene Baissetrend sogar nochmals beschleunigt, denn alleine in den letzten Wochen habe das Papier in der Spitze nochmals einen Kursabschlag von über 40% verkraften müssen. Charttechnisch lägen inzwischen aber eine Reihe von Anzeichen einer Übertreibung nach unten vor. Vor allem das gestrige Aufwärtsgap (80,14/87,12 USD) sorge für einen Silberstreif. Zusammen mit der Abwärtskurslücke vom Wochenauftakt (86,68/82,45 USD) entstehe ein starkes Trendwendesignal in Form einer sog. "Inselumkehr". Mit dieser Entwicklung sei zudem die Rückeroberung des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 77,14 USD) gelungen - nachdem die Aktie zuvor zwei Mal außerhalb der Begrenzungen des Volatilitätsindikators aus dem Handel gegangen sei. Ein weiteres Indiz liefere der MACD. Auf niedrigem Niveau zeige der Trendfolger eine divergente Entwicklung, indem das jüngste Verlaufstief nicht mehr bestätigt worden sei. Die horizontalen Barrieren bei rund 110 USD würden in dieser Gemengelage ein erstes Erholungsziel definieren. Das jüngste Aufwärtsgap diene fortan als starker "support" und sei deshalb als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:93,50 EUR -1,89% (17.03.2022, 09:40)NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:104,98 USD +36,76% (16.03.2022, 21:01)