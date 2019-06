Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

150,20 EUR +1,08% (27.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

150,20 EUR +0,94% (27.06.2019, 19:17)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

171,25 USD +1,34% (27.06.2019, 19:05)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In Zeiten des Handelsstreits und einer sich abkühlenden Konjunktur suche Alibaba nach neuen Märkten. Gründer Jack Ma sehe insbesondere die internationale Expansion als aussichtsreiche Wachstumschance. Sein Ziel sei es, die Umsätze außerhalb Chinas bis 2025 zu verdoppeln.Ein Schritt in diese Richtung gehe Alibaba nun, indem jetzt eine neue "Tmall Global"-Webseite gestartet werde. Die neue englischsprachige Webseite solle insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen erreichen, die nach China exportieren möchten.An sich gebe es die Plattform "Tmall Global" schon länger. In Zukunft könnten sich interessierte Firmen jedoch wesentlich einfacher über die Webseite anmelden und direkt mit Tmall in Verbindung treten. Damit sollten die unterschiedliche Tmall-Dienste wie Marketing und Logistik innerhalb Chinas für mehr Firmen zugänglich gemacht werden. Weitere Webseiten mit Online-Formularen seien in anderen Sprachen geplant.Das Angebot von E-Commerce-Diensten innerhalb Chinas scheine aussichtsreich. Ein Blick auf die Alibaba-Bilanz zeige, dass im vergangenen Jahr das Segment "Core Commerce - Others", wo neben den "Intime"- und "Freshippo"-Märkten auch das "Tmall Global"-Angebot bilanziert werde, ein massiver Umsatz-Zuwachs von 155 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt worden sei.Noch sei Alibaba größtenteils in China aktiv - doch die internationale Expansion biete Chancen für langfristiges Wachstum. Bleibe der E-Commerce-Gigant auf Wachstumskurs, dürfte auch die Aktie bald wieder an alte Höhen anknüpfen.Anleger bleiben dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link